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16 Şubat 2024 Cuma 07:25:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 07:25:00

Umut veren sağlık evi

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Kanser tedavisi gören çocuklar "Cerrahpaşa Aile Evi"nde umudu arıyor.

Çocukluk çağında kansere yakalanan minikler, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Cerrahpaşa Aile Evi'nde psikolojik ve sosyal destek alıyor. Çocuklar, KAÇUV'un evinde aileleriyle ücretsiz konaklayarak, umutlarını yitirmeden hastalıkla savaşmayı öğreniyor.

Anadolu'dan İstanbul'a gelenlerin kalacak yer sorunu yaşadığını dile getiren KAÇUV yetkilileri, "Aileler hiçbir şey ödemeden burada çocukların tedavisine odaklanabiliyor. Mutlu olan, oyun oynayan çocuk, tedaviye daha güzel cevap veriyor" dedi.

Etiketler : kanser çocuk tedavi kaçuv çerrahpaşa aile evi
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