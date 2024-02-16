Umut veren sağlık evi

Çocukluk çağında kansere yakalanan minikler, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Cerrahpaşa Aile Evi'nde psikolojik ve sosyal destek alıyor. Çocuklar, KAÇUV'un evinde aileleriyle ücretsiz konaklayarak, umutlarını yitirmeden hastalıkla savaşmayı öğreniyor.



Anadolu'dan İstanbul'a gelenlerin kalacak yer sorunu yaşadığını dile getiren KAÇUV yetkilileri, "Aileler hiçbir şey ödemeden burada çocukların tedavisine odaklanabiliyor. Mutlu olan, oyun oynayan çocuk, tedaviye daha güzel cevap veriyor" dedi.