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19 Eylül 2020 Cumartesi 19:43:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 19:43:00

Tuzla'da 'Askıda Tablet' kampanyası

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Tuzla'da yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için ''Askıda Tablet'' kampanyası başlattı.

Tuzla'da, yeni eğitim-öğretim döneminde ilçede yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için ''Askıda Tablet'' kampanyası başlattı.

"TABLETLER İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE DAĞITILACAK"

Tuzla Belediyesinin Ayyıldız Sosyal Tesislerinde tanıtılan etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ''Öğrencilerimizin uzaktan eğitimle ihtiyaç olan tablet ihtiyacını karşılamak için kampanya başlattık. Toplanan tablet ve bilgisayarlar, Tuzla'da eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere belediye ekipleri tarafından ulaştıracak'' dedi.

Yazıcı, kayıt yaptırıp hak kazanan öğrencilere tabletlerini verdi.

Pandemi süreci ile başlayan uzaktan eğitim dönemiyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını gidermek için başlatılan kampanya başvuruları www.askidatablet.com adresinden yapılabilecek.

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