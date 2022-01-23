Türkiye'de 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'nin 23 Ocak 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. 392 bin 281 test yapıldı, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 185 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin Bakan Koca: Havalandırması yetersiz mekanlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil! Twitini paylaştı.