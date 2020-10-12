Türkiye'de 3 ayda 107 bin kazada 808 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı geçen Ağustos ayında Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Manisa, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Uşak, Van ile Zonguldak da meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri ‘hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerde sürücülerin aşırı hızlı araç kullanmaları, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlik sonucu trafik kazalarına karıştıkları görüldü.

3 AYDA 107 BİN 12 TRAFİK KAZASI

Trafik Başkanlığı’nın Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin kaza verilerine göre ise yurt genelinde 682 ölümlü, 49 bin 16 yaralamalı, 57 bin 314 ise maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplamda 107 bin 12 kazanın meydana geldiği son 3 ayda 77 bin 331 kişi yaralanırken, 808 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kazalardan 39 bin 762’sinde otomobil, 14 bin 377’sinde motosiklet, 11 bin 418’inde ise kamyonetler yer aldı.

EN ÇOK KAZA İSTANBUL’DA MEYDANA GELDİ

Trafik Başkanlığı verilerine göre yine son 3 ay da en çok kaza meydana gelen iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya ve Mersin olurken, en az trafik kazası ise Iğdır, Ardahan ve Bayburt'ta meydana geldi.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."