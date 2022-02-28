Turizmin ‘sultanları'

Eski taş evleri onarıp, bahçelerine asırlık tarım aletlerini yerleştirerek geçmiş köy yaşantısını canlandıran Karslı kadınlar, turistleri ağırlıyor. Misafirlerine kaz, bulgur pilavı, evelik, ısırgan çorbası da yapan kadınlar adeta zamanda yolculuk yaşatıyor.



KÜLTÜRLERİNİ TANITMAK İSTEDİLER

Kars'ın Selim İlçesi'nin Koşapınar Köyü'ndeki kadınlar, Doğu Ekspresi ile ivme kazanan kentin tanıtımına katkı sunmak ve köy hayatı ile kültürlerini tanıtmak için "Çiftlik Turizmi" projesini hayata geçirdi. Köydeki eski taş ve ahşap evleri onarıp, bahçelerine asırlık tarım aletlerini de yerleştiren kadınlar, yıllar önce kullanılan eşyalarla süsledikleri köy evlerinde ağırladıkları turistleri zamanda yolculuğa çıkarmayı başardı.

YABANCI ZİYARETÇİ DE ÇOK FAZLA

Şehir hayatından uzakta güzel vakit geçiren ziyaretçiler, köyde ata sporu olan atlı cirit gösterisini izleme ve ata binme fırsatı da buluyor. Taş evleri işleten kadınlardan Nermin Anlı "Yerli ve yabancı bir çok insan geliyor evimizde konaklamaya. Onlara köy hayatını yaşatıyoruz. Misafirlerime en çok; kaz, bulgur pilavı, evelik, ısırgan çorbası isteğe göre yoğurtlu çorba yapıyorum, bunlar çok beğeniliyor" diye konuştu.