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30 Ağustos 2022 Salı 12:32:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 12:32:00

Turizmde salgın sonrası en yoğun sezon yaşanıyor

Kaynak: AA

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Almanya, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya'da, Kovid-19 salgını sonrası en yoğun turizm hareketliliği yaşanıyor.

Türkiye'nin en fazla 5 yıldızlı otel ve yatak kapasitesine sahip kentine yurt dışından gelen yabancı konuk sayısı 8,5 milyonu aştı. Turizmde en iyi sezonu 2019'da yaşayan ve yılı yaklaşık 16 milyon turistle kapatan kentte, küresel salgın nedeniyle 2 yıldır süren durgunluğun ardından sektör yeniden hareketlendi.

Geçen yıl yaklaşık 9 milyon turist ağırlayan kentte, bu yıl bu rakamın aşılması bekleniyor. Turizmdeki yoğunluk, turizmciler başta olmak üzere bağlantılı diğer sektörleri de sevindiriyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, salgın sonrası oluşan talebin hayata geçtiği bir sezonu yaşadıklarını söyledi.

Turizmde pik yıl olan 2019 senesinde ulaştıkları rakamlara yaklaşacaklarını öngördüklerini ifade eden Yağcı, "Ocaktan bugüne baktığımızda sezonun yüksek olduğu dönemlerde 2019 rakamlarının yüzde 90 ila 95'ine ulaştık. Sezon bu şekilde devam ederse 2019 rakamlarına yaklaşabiliriz." dedi.

Yıl boyunca turizm hareketliliğinin sağlanabilmesi için pazar ve ürün çeşitliliği ile tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Yağcı, Antalya'nın sadece yaz döneminde değil, kış döneminde de turist ağırladığına işaret etti. Kentte kışın çok sayıda tesisin açık olduğunu dile getiren Yağcı, Antalya'nın, kış destinasyonu olma yolunda da önemli mesafe katettiğini vurguladı.

İngiltere pazarında geri dönüş var

Pazar noktasında da önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Yağcı, şunları söyledi:

"İngiltere, kaynak pazar olma yolunda. Özellikle bu sene İngiltere pazarı önemli bir geri dönüş sağladı. Bu sene Antalya'da 1 milyona yakın İngiliz misafir ağırlamış olacağız. Bu son derece önemli. Polonya, Hollanda, Belçika gibi diğer pazarlarda da turist sayısının artması temel hedeflerimiz. Pandemiden önceki temel stratejilerimizin yeniden hayata geçtiği bir dönemi yaşıyoruz."

Erkan Yağcı, dünya turizm hareketliliğinin, Türkiye'nin bir turizm ülkesi ve Antalya'nın da turizmin başkenti olduğunu net bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

Beklentilerle paralel bir sezon yaşadıklarını dile getiren Yağcı, "Sezonun başında neyi öngördüysek o pazarlarda gelişmeler oldu. Herhangi bir destinasyona uçak konulduğunda Antalya'ya bu talebin gerçekleştiğini görüyoruz. Sektörün bilgi birikimi, kamuyla yakın çalışmamız, yılların getirmiş olduğu iş birlikleri bunu sağladı." diye konuştu.

- "Yıl sonunda 12 milyonu aşabiliriz"

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da sezon başında bir panik havasının yaşandığını ancak gelinen noktanın sevindirici olduğunu söyledi.

Turist sayısı bakımından ağustosta 8 milyon rakamının geçildiğini, yıl sonunda da 12 milyon rakamının aşılabileceğini ifade eden Yorulmaz, turizm açısından herkesin mutlu olduğunu söyledi.

Yaz sezonunun kasıma kadar uzadığını ve hareketli bir kasım ayı beklediklerini belirten Yorulmaz, turizm çeşitliliğinin de sezonun uzamasında çok önemli olduğunu vurguladı. Deniz, kum destinasyonunun ötesinde tarih, kültür, spor gibi alternatiflerin çoğaltılması gerektiğini ifade eden Yorulmaz, bu doğrultuda Kemer'de uluslararası alana hitap eden motosiklet, bisiklet, yüzme gibi yarışlar düzenlendiğini bildirdi. Yorulmaz, bu tür etkinliklerin de hareketliliği artırdığına işaret etti.

İç pazarı her zaman önemsediklerini söyleyen Yorulmaz, dışta iki önemli pazar olan Ukrayna ve Rusya yerine bu yıl alternatif pazarların doğduğunu dile getirdi. Yorulmaz, "Polonyalı, Çek, Sırp, Alman, İngiliz turistlerde ciddi artışlar var. Sadece Ukrayna ve Rusya'ya dayalı turizm yapmamamız gerektiğini ve bunun da olabildiğini bu sene gördük. Bunu devam ettirmek gerekiyor." diye konuştu.

Etiketler : Türkiye PANDEMİ TURİZM
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