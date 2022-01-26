Tokat'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışı beklendiği belirtilerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin, 27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağı ifade edildi.