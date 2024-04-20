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20 Nisan 2024 Cumartesi 07:45:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 07:45:00

Tekne üretimi öğrencilerden!

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Giresun Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gemi yapım atölyesi, sac ve fiber tekne üretim hangarı oluşturuldu. Atölyede okul öğretmenlerince ahşap CNC makinesi imal edilerek, kaynak simülatörü temin edildi. Öğrenciler tarafından 4,5 metrelik 2 fiber tekne imal edilip satıldı. Siparişi alınan 8 metrelik kamaralı fiber teknenin imalatı ise devam ediyor.

Sac tekne üretimi için lazer CNC makinesi alınmasıyla 12 metre uzunluğunda, 5 metre eninde 3 kamaralı ve bir salonu bulunan çelik teknenin bir süre önce imalatına başlandı. Öte yandan okulda son teknoloji köprü üstü simülatörü ve gemi makineleri simülatörü ile öğrenciler gerçeği aratmayan ortamlarda öğrenimlerine devam ediyor. Okul Müdürü Deniz Aldemir, lisede denizcilik ve gemi yapımı alanlarının olduğunu söyledi.

Gemi yapımı atölyesinde 3 boyutlu yazıcı ile daha önce öğrencilerin maket gemi yaptığını anlatan Aldemir, "Arkadaşlarımızla görüşmeler neticesinde 'Gerçek gemi boyutlarında yapabilir miyiz?' diye düşündük. Gerekli başvurularımızı yaparak 4,5 metre fiber tekne kalıbı elde ettik." dedi.

Aldemir, kalıbın teminiyle fiber tekne üretimine başladıklarını belirterek, bölgede kendileri dışında tekne üreten başka okul bulunmadığını ifade etti.

Giresun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği sonucu 8 metrelik fiber tekne kalıbının temin edildiğini kaydeden Aldemir, öğretmenlerin ve öğrencilerin ekip olarak 8 metrelik teknenin üretimini sürdürdüğünü aktardı.

Etiketler : giresun gemi yapım atölyesi tekne üretim
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