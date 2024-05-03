Bakan Yumaklı: Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Orman Benim" kampanyasında konuştu.
Bakan Yumaklı "Orman Benim Kampanyası"na ilişkin, "Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek." dedi.
Yumaklı, "Her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklı. Ormana atılan atıklar yangınların büyümesi ve ilerlemesine sebep teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.
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