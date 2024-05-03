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03 Mayıs 2024 Cuma 10:40:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 10:40:00

Bakan Yumaklı: Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Orman Benim" kampanyasında konuştu.

Bakan Yumaklı "Orman Benim Kampanyası"na ilişkin, "Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek." dedi.

Yumaklı, "Her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklı. Ormana atılan atıklar yangınların büyümesi ve ilerlemesine sebep teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ibrahim yumaklı orman benim kampanyası orman yangını
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