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03 Mayıs 2024 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 10:15:00

İzmir'de FETÖ operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu içeriklerde adları yer alan 32 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Merkez ilçeler ile Bergama, Dikili, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde 30 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de arandığı öğrenildi.

Etiketler : izmir fetö operasyon soruşturma
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