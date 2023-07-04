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Tekirdağ'da buğday ekili tarlada çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü
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04 Temmuz 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 10:00:00

Tekirdağ'da buğday ekili tarlada çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü

Kaynak: AA

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında 15 dönüm alan yandı.

Karaevli Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler : tekirdağ buğday tarla yangın
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