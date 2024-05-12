TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anneler Günü mesajı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm güzel kelimelerin manaları annenin varlığında tecessüm eder. Koşulsuz, karşılıksız, en arı, en duru sevginin kaynağıdır anne. Başta Milli Mücadele'nin şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.
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