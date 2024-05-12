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Suriye ve Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz
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12 Mayıs 2024 Pazar 13:06:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 13:06:00

Suriye ve Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist operasyon
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