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12 Mayıs 2024 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 14:00:00

Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu havanın ticari ilişkilere ivme kazandırması bekleniyor

Kaynak: AA

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yarın gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyaretinde ikili ekonomik ve ticari ilişkiler de konu başlıkları arasında yer alacak.

Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Miçotakis'i Ankara'da kabul etmesi bekleniyor.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler sağlık, çevre, kültür ve sanat, turizm, ekonomi ve ticaret gibi birçok alanda işbirliği yapma potansiyeli taşıyor. Ayrıca 2021'den itibaren başlatılan ve ticari ilişkilere de ivme kazandırması beklenen "pozitif gündem" girişimi, karşılıklı ziyaretler ve işbirliği anlaşmalarıyla kurumsal hale getiriliyor.

Hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın cazip turizm destinasyonlarına, ticaret ve enerji sevkiyatları açısından küresel öneme ve karşılıklı doğrudan yatırım avantajlarına sahip olmaları ekonomi alanında Türkiye'nin önündeki başlıca fırsatlar olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda yarınki ziyaret, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

TİCARET HACMİNDE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Yunanistan'a geçen yıl 2 milyar 609 milyon 889 bin 468 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye ise bu dönemde Yunanistan'dan 1 milyar 495 milyon 449 bin 41 dolarlık ürün satın aldı. Böylece geçen yıl dış ticaret hacmi 4,1 milyar doların üzerine çıkarken, bu rakamın 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

Demir ve çelik, 2023 sonu itibarıyla 246 milyon 744 bin 317 dolarla ihracatta ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 233 milyon 581 bin 399 dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" ve 210 milyon 990 bin 642 dolarla "plastikler ve mamulleri" takip etti.

Türkiye ise bu dönemde Yunanistan'dan 553 milyon 330 bin 260 dolarlık "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mum" satın aldı. Bu faslı 214 milyon 298 bin 785 dolarla pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ürünleri izledi.

TÜRKİYE'YE GELEN YUNAN TURİST SAYISI İLK ÇEYREKTE 168 BİNİ AŞTI

Turizm faaliyetlerinin Kovid-19 salgını sonrasında hareketlenmesiyle Yunanistan vatandaşlarının Türkiye'ye ziyaretleri de arttı.

Bu kapsamda 2022 Ocak-Mart döneminde 71 bin 490 turist Türkiye'ye gelirken, bu sayı geçen yılın aynı döneminde yüzde 83,84 artışla 131 bin 424'e yükseldi.

Yunanistan vatandaşlarının Türkiye'ye ilgileri bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Söz konusu dönemde turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,38 artışla 168 bin 724 oldu.

Etiketler : türkiye yunanistan recep tayyip erdoğan kiryakos miçotakis ticaret
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