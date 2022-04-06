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06 Nisan 2022 Çarşamba 15:38:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 15:45:00

Tadilata leylek engeli

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Erzurum Yakutiye ilçesinin Ortadüzü Mahallesi'nde Ayşe Aslan ve ailesi, bir süre önce satın aldıkları evin ekmek ve yemek pişirmek için kullandıkları tandırının bacasında leylek çiftin yuva yaptığını gördü.

Erzurum Yakutiye ilçesinin Ortadüzü Mahallesi'nde Ayşe Aslan ve ailesi, bir süre önce satın aldıkları evin ekmek ve yemek pişirmek için kullandıkları tandırının bacasında leylek çiftin yuva yaptığını gördü.

Tandırı kullanamayan Aslan, yuvanın taşınması yönünde belediyeye başvurdu. İnceleme sonucu leyleklerin çiftleşme döneminde olması nedeniyle Ekim'e kadar yuvanın taşınmaması kararı alındı.

Etiketler : TADİLATA LEYLEK ENGELİ Erzurum Yakutiye ilçesin Ayşe Aslan
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