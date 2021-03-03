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03 Mart 2021 Çarşamba 09:32:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 09:39:00

Süper öğretmen starlık yolunda

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Erzurum'un Veysefendi İlkokulu'nda, 21 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Ayşe Melek Okuyucu (39), at biniyor, cirit oynuyor, ok atıyor, judo yapıyor, kadınlara ve erkeklere at binmeyi öğretiyor. 'Süper öğretmen' diye tanınan Okuyucu'ya çok sayıda film teklifleri geliyor.

100'ün üzerinde sporcunun bulunduğu kulüpte at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, her atışını 12'den vuruyor. Süper Öğretmen, "Dönem dizlilerinden teklifler geliyor fakat ailem onaylamıyordu. Sonunda ikna ettim 'Bozkurtlar' adlı dizide rol alacağım" dedi.

Etiketler : ayşe melek okuyucu ok at spor judo
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