Süper öğretmen starlık yolunda

100'ün üzerinde sporcunun bulunduğu kulüpte at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, her atışını 12'den vuruyor. Süper Öğretmen, "Dönem dizlilerinden teklifler geliyor fakat ailem onaylamıyordu. Sonunda ikna ettim 'Bozkurtlar' adlı dizide rol alacağım" dedi.