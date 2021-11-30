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30 Kasım 2021 Salı 22:58:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 22:59:00

Sultan hemşire, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 2 çoçuk annesi hemşire Sultan Fidan (25), koronavirüsten hayatını kaybetti.

İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli hemşire Sultan Fidan, iki hafta önce koronavirüse yakalandı. Tedavi için Isparta'ya götürülen Fidan, bu sabah yaşam savaşını kaybetti. 8 ay önce doğum yapan 2 çocuk annesi Fidan'ın cenazesi, Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde ailesi tarafından toprağa verildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz 'Vefat ve Başsağlığı' başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Müdürlüğümüze bağlı İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli personelimiz Hemşire Sultan Fidan'ın vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşıyorum. Genç yaşta aramızdan ayrılan personelimize Allah'tan rahmet, sağlık camiamıza ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Etiketler : afyonkarahisar koronavirüs vefat haberi
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