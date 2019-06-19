ŞOK market 19 Haziran kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta neler var?
ŞOK market 19 Haziran kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta neler var? sorusunun yanıtı cevap buldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Müşterilerine uygun fiyat avantajı sunan ŞOK markette aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Bu hafta ŞOK'ta ütü masası 75,00 TL'den, kurutmalık 45,00 TL'den, desenli kesme tahtası set 4'lü 39,00 TL'den ve Explorer Akülü Araba ATV 279,00 TL'den satışa çıkarılıyor. Gelin ŞOK market 19 Haziran kataloğunu birlikte inceleyelim...
ŞOK market 19 Haziran kataloğu yayında! Müşteriler tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler listesi yine dopdolu. ŞOK markette bu hafta neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler ürünler yine raflardaki yerini alacak. Müşterilerine uygun fiyat avantajı sunan ŞOK markette aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Bu hafta ŞOK'ta ütü masası 75,00 TL'den, kurutmalık 45,00 TL'den, desenli kesme tahtası set 4'lü 39,00 TL'den ve Explorer Akülü Araba ATV 279,00 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK market 19 Haziran kataloğu sizlerle...
ŞOK MARKETTE BU HAFTA NELER VAR?
Bu hafta ŞOK'ta ütü masası 75,00 TL'den, kurutmalık 45,00 TL'den, desenli kesme tahtası set 4'lü 39,00 TL'den ve Explorer Akülü Araba ATV 279,00 TL'den satışa çıkarılıyor.
ŞOK MARKET 19 HAZİRAN KATALOĞU YAYINDA!
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