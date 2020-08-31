Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, KOVID-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yıldızeli ilçesine bağlı Çete ve Aşağı Subaşı köylerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.