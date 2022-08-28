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28 Ağustos 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:54:00

Sevginin vasiyeti... Ölen nişanlısının ideali için üniversiteyi bıraktı

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Nisa D, 4 ay önce trafik kazasında hayatını kaybeden nişanlısı Emirhan'ın polis olma hayalini gerçekleştirmek için üniversiteyi bıraktı.

Polislik sınavlarına hazırlanan Nisa, "Emirhan'ım için polis olacağım, kararlıyım" dedi.

İNTERNETTEN TANIŞMIŞLARDI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Fakültesi'nde okuyan Nisa D, Emirhan Şen ile 2 yıl önce internette tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşünce iki genç nişanlandı. Ancak 4 ay önce yaşanan bir kaza, her şeyi değiştirdi. İstanbul'dan Eskişehir'e giden Emirhan'ın içinde bulunduğu yolcu otobüsüne Bursa çevre yolunda bir hafriyat kamyonu arkadan çarptı.

'ONUN ÖZLEMİYLE YAŞIYORUM'

Emirhan feci kazada hayatını kaybetti. Emirhan'ın ölümü, ailesinin ve nişanlısı Nisa'yı üzüntüye boğdu. Emirhan'ın ölümünü bir türlü kabul edemediğini söyleyen Nisan, "Onun özlemi ve hayaliyle yaşıyorum. Sonunda Emirhan'ın idealini yerine getirmek için polis olmaya karar verdim. Üniversite eğitimimi sonlandırıp, polislik sınavlarına hazırlanıyorum. Emirhan'ım için polis olacağım, kararlıyım" dedi.

3 yabancı dil biliyordu

Emirhan'ı anlatan Nisa D., "Emirhan, çok özel bir kişiydi. Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Çince biliyordu. Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu'nu birincilikle bitirmesine rağmen ısrarla polis olmak istiyordu. Polislik hayaliyle yatıp kalkıyordu" diye konuştu.

Etiketler : polis üniversite emirhan nisa
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