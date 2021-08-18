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18 Ağustos 2021 Çarşamba 01:04:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 01:04:00

Sel felaketinde can kaybı 78 oldu

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Sel felaketinin ardından yaraları sarma seferberliği sürüyor. Kastamonu'da tüm ilçelere elektrik ulaştırıldı. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı 78'e yükseldi. Sinop Ayancık'ta kurulan seyyar köprü de hizmete girdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği ifade edildi.

Kastamonu'da hatları zarar gören ilçe ve köylerin tamamına elektrik ulaştırıldı.

Kastamonu'da çöken binalarla ilgili soruşturmalar da devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı verilen müteahhit Mehmet Özkan İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındı.

8 BİNDEN FAZLA PERSONEL AFET BÖLGESİNDE

Devlet, felaketin izlerini silmek için tüm kurumlarıyla sel bölgesinde. 8 binden fazla personel binden fazla araçla bölgede görev yapıyor.

890 iş makinesi yolları açarken, mobil koordinasyon tırlarından çalışmalar yönlendiriliyor.

Etiketler : AFAD sel Sel felaketi can kaybı
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