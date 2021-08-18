Sel felaketinde can kaybı 78 oldu

Sel felaketinde can kaybı 78 oldu

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği ifade edildi.

Kastamonu'da hatları zarar gören ilçe ve köylerin tamamına elektrik ulaştırıldı.

Kastamonu'da çöken binalarla ilgili soruşturmalar da devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı verilen müteahhit Mehmet Özkan İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındı.

8 BİNDEN FAZLA PERSONEL AFET BÖLGESİNDE

Devlet, felaketin izlerini silmek için tüm kurumlarıyla sel bölgesinde. 8 binden fazla personel binden fazla araçla bölgede görev yapıyor.

890 iş makinesi yolları açarken, mobil koordinasyon tırlarından çalışmalar yönlendiriliyor.