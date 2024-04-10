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Osmanlı'da Bayram Nasıl Kutlanıyordu?

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Osmanlı döneminde de bayramlar büyük bir coşkuyla beklenip kutlanıyordu.

Peki bayrama nasıl hazırlanılıyordu, bayram nasıl geçiyordu gelin birlikte bakalım...

Hazırlıklara tam 15 gün önceden başlanıyordu.

O dönemlerde hazır giyim olmadığı için bayramlıklar elde dikiliyor, maddi durumu yerinde olmayan aileler, çocuklarına kıyafet diktiremiyorsa durumu iyi olan kişiler aileleri yerine çocuklara kıyafet diktiriyordu.

Arefe günü ikindi vaktinden itibaren bayramın son gününe kadar tersaneden top atışları yapılıyordu.

Sarayda kutlamalar sabah namazıyla başlıyor, namazın ardından bayramlaşmalar yapılıyor ve saray çalışanlarına hediyeler dağıtılıyordu.

Bayram günleri Sultanahmet Meydanı'nda panayır kuruluyor, halk panayır sayesinde padişahı uzaktan da olsa görme şansı buluyordu.

Bayramın ikinci günü padişah, Gülhane Köşkü'ne gidiyor ve toplanan devlet adamlarıyla birlikte bayram tebriklerini kabul ediyordu.

Ramazan Bayramının son günü ise padişahlar, eski sarayda cirit oyununu seyreder ve böylece bayram eğlenceleri tamamlanmış olurdu.

1800'lü yılların ortasından sonra Osmanlı gelenekleri değişmeye başlıyor. Siz değişen gelenekler hakkında ne düşünüyorsunuz?


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