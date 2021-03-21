  • BIST
    1528.99
  • Dolar
    7,8544
  • Euro
    9,3524
  • Altın
    437,7910
İstanbul
3 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mini İHA D için müthiş gelişme!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin kararını eleştiren Batı'ya cevap
Göçe karşı Nobellik örnek
Bisikletli mama servisi
Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçekleşti
YENİ MESLEĞİ organik tarım
Yürürken hastanelik oldu
6 yaşından beri dağlarda yaşıyor
Pandemide can dostlar da obez oldu
Fikir ayrılığı ayırdı
Virüsle mücadelede 10 kilo verdi!
Çiftlik evinde klip
Nikah sonrası reklam imzası!
dominik'te sahne derulo'nun
Gigi gururu
Dört günde 49 bin TL!
Tek öğün beslenme hastalığa davetiye
Hava kirliliği kör edebilir
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
ÖNERİLERE UYUN, RAHAT UYUYUN
Derbide beraberlik
Şehit babanın alev savaşçıları
Esed rejiminden alçak saldırı! İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu
Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
21 Mart 2021 Pazar 22:39:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 08:26:00

Şehit babanın alev savaşçıları

ABONE OL

Feridun Kaya ile Hasan Dağhan Antalya'da orman yangınına canla başla müdahale ederken hayatlarını kaybetti. Oğulları Hüseyin Kaya ile Ali Dağhan babalarının yerine göreve başladı. Şimdi onlar ormanları korumak için mücadele veriyor.

YERLERİNİ ONLAR DOLDURDU

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi Ortakonuş Kızıldere mevkisinde 2004'de, sarp ve kayalık ormanlık alanda çıkan yangında helikopterle bölgeye indirilen Feridun Kaya ile Hasan Dağhan adlı işçiler, canla başla müdahale ettikleri alevlerin arasında kaldı. Şehit işçilerin oğulları Hüseyin Kaya (36) ile Ali Dağhan (40) onların yerine göreve alındı.

BIRAKILACAK EN GÜZEL MİRAS

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Kaya ile Dağhan, şehit babalarından devraldıkları görevi, yıllardır başarılı şekilde yürütüyor. Kaya, "Babamın bana bıraktığı en güzel miras bu oldu" derken Dağhan da, Babamı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, hiç beklemediğimiz bir anda devlet bize farklı bir kapı açtı" dedi.

İki çocuk babası Hüseyin Kaya, Babamın bıraktığı yerden devraldığım görevi, gururla yapıyorum. Onun gibi yangınlara gidip, mücadele ediyorum. Yeşili korumak için verilen çabayı çocuklarımla da paylaşıyorum" diyor.

Yıllarca alevlerle mücadele eden babasının çok sevdiği ormanda yaşamını yitirdiğini söyleyen Ali Dağhan, "17 yıl önce babamdan aldığım bayrağı, büyük bir gururla ve sevgiyle bugünlere getirdim" diye konuştu.

Etiketler : itfaiye şehit baba
Bir yılını 'Yastık'ta anlattı

Bir yılını 'Yastık'ta anlattı
Senaryo seçiminde

Senaryo seçiminde
Ekranlara dönüyor

Ekranlara dönüyor
Pandemi öykülerini yazdı

Pandemi öykülerini yazdı
Bir hafta virüs molası

Bir hafta virüs molası
Farah'ı şaşırtan telefon aramaları

Farah'ı şaşırtan telefon aramaları
Artık magazinden kaçmıyorlar

Artık magazinden kaçmıyorlar
Kuşak çatışmasını anlatacak

Kuşak çatışmasını anlatacak
Bağış kampanyası büyüyor

Bağış kampanyası büyüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER