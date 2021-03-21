Şehit babanın alev savaşçıları

YERLERİNİ ONLAR DOLDURDU

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi Ortakonuş Kızıldere mevkisinde 2004'de, sarp ve kayalık ormanlık alanda çıkan yangında helikopterle bölgeye indirilen Feridun Kaya ile Hasan Dağhan adlı işçiler, canla başla müdahale ettikleri alevlerin arasında kaldı. Şehit işçilerin oğulları Hüseyin Kaya (36) ile Ali Dağhan (40) onların yerine göreve alındı.

BIRAKILACAK EN GÜZEL MİRAS

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Kaya ile Dağhan, şehit babalarından devraldıkları görevi, yıllardır başarılı şekilde yürütüyor. Kaya, "Babamın bana bıraktığı en güzel miras bu oldu" derken Dağhan da, Babamı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, hiç beklemediğimiz bir anda devlet bize farklı bir kapı açtı" dedi.

İki çocuk babası Hüseyin Kaya, Babamın bıraktığı yerden devraldığım görevi, gururla yapıyorum. Onun gibi yangınlara gidip, mücadele ediyorum. Yeşili korumak için verilen çabayı çocuklarımla da paylaşıyorum" diyor.

Yıllarca alevlerle mücadele eden babasının çok sevdiği ormanda yaşamını yitirdiğini söyleyen Ali Dağhan, "17 yıl önce babamdan aldığım bayrağı, büyük bir gururla ve sevgiyle bugünlere getirdim" diye konuştu.