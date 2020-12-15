Şans'ın iyileşme yolculuğu

Hayvansever çiftin dikkati sayesinde ölümden kurtulan yaralı köpek, uzun süren bir tedavinin ardından eski sağlığına kavuşacak.

Ölümden dönen köpeğe Şans ismini verdiklerini ifade eden Cerrahi Uzm. Veteriner Hekim Şemsettin Taşkaya," Bu canımız yaklaşık 2-3 gün önce Kars’ta bir trafik kazası geçirmiş. Orada acil müdahalesi yapılmış. Dün gece hastanemize intikal etti. Sol üst kol kemik alttaki kemikte kırık var. Kalçada bir kırık var. Hamileymiş yolda gelirken düşük yapmış. Travmaya bağlı olabilecek komplikasyonlar. Kan değerlerinin normale gelmesini ve iki gün sonra operasyon yapmayı planlıyoruz. Kırıkların tamamen iyileşmesi bir ayı bulacak. Var olan şok tedavisi iki gün içinde bitecektir. Şu anda hayati riski yok gözüküyor. Hayvan severler tarafından medyada takip edilmiş, orada imkanlar uygun olmayınca buraya kadar getirilmiş" dedi.

