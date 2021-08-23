23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:30:00
Şampiyon atların seyisi
At cambazı dedesi sayesinde küçük yaşlarda atlara merak salan Kemal Demirkaynak, eğitim kursunu tamamlayarak 18 yaşında seyis oldu.
At cambazı dedesi sayesinde küçük yaşlarda atlara merak salan Kemal Demirkaynak, eğitim kursunu tamamlayarak 18 yaşında seyis oldu. Veliefendi Hipodromu'nda 5 yıl şampiyon atların seyisliğini yapan Demirkaynak, şimdi Düzce'de hem seyislik yapıyor hem de binicilik ve atlı okçuluk dersleri veriyor.