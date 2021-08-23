Şampiyon atların seyisi

At cambazı dedesi sayesinde küçük yaşlarda atlara merak salan Kemal Demirkaynak, eğitim kursunu tamamlayarak 18 yaşında seyis oldu. Veliefendi Hipodromu'nda 5 yıl şampiyon atların seyisliğini yapan Demirkaynak, şimdi Düzce'de hem seyislik yapıyor hem de binicilik ve atlı okçuluk dersleri veriyor.