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31 Ekim 2021 Pazar 00:33:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 00:37:00

Samatyalı Red Kid'ler

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İstanbul'da yaşayan kovboy kültürü hayranları biraraya gelip Samatya'da kulüp kurdu.

Kısa sürede bin 400 üyeye ulaşan Türkiye Western Kulübü üyeleri, her cuma akşamı kovboy gibi giyinip, hep birlikte film izliyor.

Vahşi Amerika olarak bilinen Batı Amerika'da çekilen ve çoğu zaman at sırtında, kovalamacalarla dolu olan, kahramanlığı ve adaleti işleyen film türü Western tutkunları İstanbul'da bir kulüp kurdu. Kovboy filmlerinin hayranları tarafından kurulan ve üç yılda bin 400 üyeye ulaşan Türkiye Western Kulübü, Fatih Samatya'da bulunan Güçlü Kafe'de faliyet gösteriyor.

CANLI YAYIN YAPIYORLAR

Her cuma akşamı kovboy kıyafetlerini giyip kafede buluşan üyeler Western filmleri izleyip, birlikte filmleri analiz ediyor, sosyal medyadan canlı yayın yapıp gelen soruları yanıtlıyor. Kulübün fikir babası Hasan Karcı, "Filmleri izlerken Western havasına girmek için filmin ruhuna uygun giyiniyoruz. Dışarıdan aramıza gelenleri de 5 dakika içinde Western haline sokuyoruz" dedi.

Ressam Zeliha Demirel, "Beni kovboy filmlerinde en çok parodi ile gerçeklik arasındaki olan gerilim etkiliyor. Kovboy filmlerinde var olan kıyafetleri ben çok rahat bir şekilde günlük hayatımda kullanabilirim" diye konuştu.

Kovboy Filmi Günleri'ne gelenlerin kimi öğretmen, kimi ressam, kimiyse yönetmen ancak hepsinin ortak özelliği Western tutkunu olması.

Etiketler : Western Ressam Zeliha Demirel Türkiye Western Kulübü Red Kid Hasan Karcı film Kovboy Filmi
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