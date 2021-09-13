Rüzgar gibi esiyor

Erzurum'da yaşayan görme engelli 12 yaşındaki Yaman Rüzgar, yüzmede rakip tanımıyor. 3 yıl önce yüzmeye başlayan Rüzgar, 6 dalda yarıştığı Türkiye Şampiyonası'nda hem altın madalya aldı, hem de Türkiye rekoru kırdı.



OLİMPİYATLARDA YARIŞMAK TEK İSTEĞİ

Erzurum'da prematüre dünyaya gelen görme engelli Yaman Rüzgar Kızılet (12), 3 yıl önce başladığı yüzmede yaş grubunda 50 metre kelebek, 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama ve 100 metre kurbağalamada rekorlar kırdı. Yaman Rüzgar, "Hedefim, milli takıma seçilmek ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek" dedi.

DERECELİ GÖZLÜĞÜ OLMADAN YÜZEMİYOR

Yaman Rüzgar'ın yeteneğini keşfeden antrenörü Mehmet Karyağdı, "Çocuğun yetenekli olduğunu keşfettik. Dereceli gözlüğü olmadığı zaman yüzemiyordu. Ailesiyle bu sorunu hallettik. Kısmet oldu, İstanbul'daki Türkiye Şampiyonası'na yetiştirdik. Gittik, haksız da çıkmadık. 6 dalda yarıştı. 6 yarışta da hem altın madalya aldı, hem de Türkiye rekoru kırdı" diye konuştu.

Erzurum'da sağlık çalışanı Nergiz-Halit Kızılet çiftinin tek çocukları olan Yaman Rüzgar, yüzmedeki başarısıyla ailesinin göğsünü kabartıyor.

