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05 Eylül 2020 Cumartesi 13:48:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 13:48:00

Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan minik kız oyuncak köpeğiyle bile oynayamıyor

Kaynak: AA

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Antalya'da ailesiyle birlikte olduğu sırada sahiplenilmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan minik kız olayın şokunu hala üzerinden atamadı.

Antalya'da ailesiyle yolda yürürken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğraması sonucu vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu, olayın etkisini üzerinden atamıyor.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta küçük kız, annesi Hatice Akyüz, teyzesi Ayşe Yıldız ve annesinin kucağındaki 9 aylık kardeşiyle yolun karşısına geçerken boynunda tasması bulunan fakat yanında sahibi olmayan köpeğin saldırısına uğradı.

Kız çocuğu köpeğin saldırısından yakınları ve çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Vücudunda çok sayıda diş izi ve yara oluşan çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Evinde yaralarının iyileşmesi için yatmaya devam eden çocuk, bir türlü yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor.

Küçük kız babasının daha önce hediye olarak aldığı köpeği sevemediği gibi köpekli çizgi filmlere bile çığlık atarak tepki gösteriyor.

Anne Hatice Akyüz, AA muhabirine, hayvan sevgisiyle büyütmeye çalıştıkları kızlarının yolda gördüğü köpekleri sevdiğini ve kendilerinin de buna müsaade ettiklerini söyledi.

Olayın yaşandığı gün kendilerinden uzakta olan bir köpeğin bir anda yanlarına geldiğini ve kızına saldırmaya başladığını anlatan Akyüz, "Kucağımda 9 aylık bebek vardı. Kardeşim kızımı korumak için kucağına almaya çalıştıkça köpek onu elbisesinden yakalayarak zarar vermeye başladı. Ne kadar köpeğe vursak da bize yönelmiyordu, sadece kızıma zarar vermeye çalışıyordu." dedi.

Akyüz, köpeği kızından bir türlü uzaklaştıramadıklarını, çığlıklarını ve seslerini duyarak gelenlerin de bunu başaramadığını ifade etti.

"KIZIM KOLUNA SİNEK DAHİ KONSA ÇIĞLIK ATIYOR"

Kardeşinin, kızını korumak için üzerine kapandığını ve köpeğin de bu sırada saldırısını sürdürdüğünü belirten Akyüz, şöyle devam etti:

"Yoldan geçen otomobildeki bir kadının köpeğin başına sopayla uzun süre vurması sonucu kızımı kurtarabildik. Kızımın kalçasında, bacaklarında ve vücudunun değişik yerlerine köpek dişi izleri var. Hastanede kızımın pansumanı ve aşılarını yapıldı, hala tedavisi devam ediyor. Kızım şimdi acılar içinde evde yatıyor, psikolojisini nasıl düzelteceğimizi bilmiyorum. Kızım koluna sinek dahi konsa çığlık atıyor. Babasının aldığı ve 'Maks' adını verdiği oyuncak köpekten bile korkuyor."

Akyüz, hastaneden aldıkları raporla karakola gittiklerini, köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını aktardı.

Saldırgan köpeğin kendi yavrularına da zarar verdiğini öğrendiklerini anlatan Akyüz, ayrıca hayvanın karanlık odada tutulduğu bilgisini de aldıklarını dile getirdi.

Köpeğin saldırısından yeğenini korumaya çalışan Ayşe Yıldız ise olayı gözyaşları içinde anlattı.

Akyüz ailesinin komşuları da yaşanan olaya tepki göstererek mahallelerinde pitbull cinsi köpeklerin beslenmesini istemediklerini ifade etti.

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