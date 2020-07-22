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22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:11:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:11:00

Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedildi

Kaynak: İHA

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Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesi ve yakınları tarafından Hizan'a götürüldü.

Burada araçtan indirilen Gültekin'in cenazesi, kadınlar tarafından Hizan Bediüzzaman Ulu Camii önüne taşındı. Burada İlçe Müftüsü Murat Demir tarafından cenaze namazının kıldırılmasının ardından Gültekin'in cenazesi, Hizan'ın Gayda köyündeki mezarlığa götürüldü.

Gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verilen Gültekin'in cenaze törenine, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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