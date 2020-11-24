Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde çok yönlü düşünmek zorunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bölgemizde bulunan ucuz protein kaynağı olarak inci kefali, yani yörede kullanılan ismiyle Van balığını tercih ediyoruz. Ve biz ziyarete yasak dönemde kedilere veremediğimiz ıslak mamaları bununla telafi ediyoruz. Bizim için hem ekonomik oldu hem de hayvanların beslenmesinde herhangi bir aksamaya neden olmadan devam etme imkanı bulduk. Bu şekliyle de biz çok ucuz bir protein kaynağını değerlendirmiş olduk. Daha önce çok seyrek veriyorduk. Çünkü daha önce çok ıslak mama tüketebiliyorlardı. Çok fazla ihtiyacımız olmuyordu. Şimdi haftada 30 kilo balık veriyoruz. Kedilerimizin genel kondisyonları da şu an gayet iyi durumda."

