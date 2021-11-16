Oyun yerine araştırma yapıyor... Minik kitap kurdu

Bir çok dergiyi düzenli takip eden minik kitap kurdu aynı zamanda İngilizce, İspanyolca ve Japonca da konuşabiliyor.

TABLETTEN SÜREKLİ BELGESEL İZLİYOR

Çankırı'da yaşayan Şükrü Sedat ve Saliha Akgöz çiftinin 4 yaşındaki oğulları Kemal Arın bir yıl önce kendi kendine okuma yazmayı öğrendi. Yaşıtlarının aksine hiç oyun oynamayan, tabletten de sadece belgesel izleyip, yabancı dilleri araştıran, diller arasında kıyaslama yapan 4 yaşındaki Kemal, bir yılda 50 kitap okudu, haftalık dergileri de düzenli takip etti.

AİLESİ BU DURUMDAN TEDİRGİN OLDU

Kemal'in yürümeye başladığında özellikle araç plakalarını okumaya çalıştığını, harfleri ve rakamları sorduğunu anlatan ailesi, "Kendi kendine okumayı da öğrendi. Biz okula giderken sıkılmasın diye bu kadar engel olabildik. Sonrasında belgesel ve uzaya fazla merakı oldu. Tabletten başka dillerde sayıları öğrenip karşılaştırma yaptı. İngilizce, İspanyolca, Japonca gibi" dedi.