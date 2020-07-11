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11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:38:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:38:00

Ordu'da feci olay! Sokak ortasında önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Kaynak: DHA

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 38 yaşındaki Kemal Emen, tartıştığı sevgilisini sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından silahı kendisine doğrultan zanlı intihara kalkıştı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatsa’nın Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde meydana geldi.

Kemal Emen ile sevgilisi olduğu belirtilen Sema Dağ arasında caddede tartışma çıktı.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

Kemal Emen, yanındaki tabancayı çekip, Dağ'a ateş etti. Dağ kanlar içinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan Kemal Emen'e çevredeki polisler müdahale etmek istedi.

Polisin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı Emen, tabancasını bu kez kendisine doğrultarak tetiği çekti.

TALİHSİZ KADIN YAŞAMA VEDA ETTİ, ZANLI YARALI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde. Sema Dağ'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Kemal Emen ise kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sema Dağ'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.

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