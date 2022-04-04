Öğrencilerden iftar yemeği

Bursa Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'ndan 9 öğrenci, öğretmenlerinin aldığı malzemelerle her gün 50 kişilik iftar yemeği hazırlıyor. Okul Müdürü Nur Tutkun, "Öğrencilerimiz, 'Bu projede yer almak istiyoruz' diye birbirleriyle yarıştı. Bu bizi daha da motive etti" diyor.

