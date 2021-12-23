Mondihome'dan güçlü çıkış

2019 yılında yeni logosu, mağaza ve ürün gruplarıyla başarılı bir değişim süreci geçiren marka, 2021 yılında yüzde 50 büyümeyi başardı.

Son bir yıl içerisinde 85 yeni mağazayı markasına katan Mondihome'un "Güç Bizde, Hep Birlikte! Hedef Gelecek" mottosuyla bir araya gelen bayileri arasında 2022 yılı ürün grupları büyük beğeni topladı.