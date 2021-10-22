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22 Ekim 2021 Cuma 14:45:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 14:45:00

Meteoroloji'den son dakika açıklama: Soğuk hava geliyor

Kaynak: AA

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre pazar gününden itibaren, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 6 derece altında seyredecek. İşte ayrıntılar...

Soğuk kış kapıda. Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İşte meteorolojiden yapılan son dakika açıklamaları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi, gelecek hafta ortasına kadar da mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü Marmara'da, pazar, pazartesi ve salı günleri ise Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, Genel Müdürlüğün güncel tahmin ve uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.

Etiketler : SAĞANAK YAĞMUR SOĞUK HAVA
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