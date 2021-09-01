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01 Eylül 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 09:44:00

Meteoroloji'den sel baskını uyarısı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji, 4 bölgede sağanak, 8 il için ise sağanak uyarısı yaptı. Orta ve doğu Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in batısı ile İç Anadolu'nun batı ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel ve su baskını uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

1 Eylül güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre . Orta ve doğu Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in batısı ile İç Anadolu'nun batı ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : YAĞMUR SAĞANAK MARMARA EGE
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