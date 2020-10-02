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02 Ekim 2020 Cuma 10:47:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 10:47:00

Meteorolojiden sağanak ve rüzgar uyarısı

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Yaz ayının sona ermesiyle havalar da iyice soğudu, gözler Meteoroloji'den gelecek uyarılara çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yaptığı uyarıyla kuzeyde sağanak, doğuda ise kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçeceği açıklaması yapıldı.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta, Erzurum ile Kars’ın güney kesimleri ve Ağrı’nın orta ve doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak (30-60 km/sa.) kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE KARŞI UYARI

Bölgede akşam saatlerine kadar Erzurum ile Kars’ın güney kesimleri ve Ağrı’nın orta ve doğu kesimlerinde rüzgarın kuvvetli olarak (30-60 km/sa.) kuvvette esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi vs) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 25, Iğdır’da 26, Tunceli’de 27, Erzurum’da 20, Kars, Ağrı ve Ardahan’da 21 derece.

KUZEYDE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

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