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Terör örgütü PKK'nın ''1 Mayıs'' çağrısına DEM Parti ve CHP'den destek!
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30 Nisan 2024 Salı 08:50:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 08:50:00

Terör örgütü PKK'nın ''1 Mayıs'' çağrısına DEM Parti ve CHP'den destek!

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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, 1 Mayıs'ta 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı. Terörist Kalkan'a ilk destek DEM Parti'den gelirken, İçişleri Bakanlığı'nın Taksim Meydanı'nda gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen CHP'den de Taksim için benzer bir çağrı geldi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşları, Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatı öncesinde büyük bir panik içerisine girdi. Örgütün kanalına çıkan PKK elebaşlarından Duran Kalkan, 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı. Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük için tüm Kürtlerin sokaklara akması gerektiğini söyleyen Kalkan, geçtiğimiz dönemde de 1 Mayıs'ın "şehitler ayı" olduğunu söyleyip Taksim çağrısı yapmıştı.

TERÖRİSTBAŞI KALKAN'IN 1 MAYIS İÇİN 'SOKAK' ÇAĞRISINA DEM'DEN DESTEK

Terörist Kalkan'a ilk destek örgütün siyasi uzantısı DEM Parti'den geldi.

Partinin İstanbul Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'e gitme çağrısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, "1 Mayıs Çarşamba günü, saat 10:00'da Beşiktaş Balmumcu Bulvarı, Barbaros Yokuşu'nda toplanarak Taksim Meydanı'na yürüyoruz. Tüm işçileri, emekçileri ve halkımızı 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaya çağırıyoruz." denildi.

AYNI DAKİKALARDA BENZER BİR ÇAĞRI DA CHP'DEN GELDİ

İçişleri Bakanlığı, Taksim Meydanı'nda gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen CHP'den de benzer bir çağrı geldi.

Partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı açıklamada, "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : chp dem parti terör örgütü 1 mayıs
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