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10 Ağustos 2022 Çarşamba 22:22:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 22:23:00

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneybatı kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve batı ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında gök gürültülü sağanak görüleceğini açıkladı.

Yağışların; İstanbul, Yalova ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Etiketler : Meteoroloji Yağış sağanak uyarısı
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