Meteoroloji gün verdi! Kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Bu göre, pazartesi başlayıp 4 gün sürecek kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji il il açıkladı.
10 Nisan Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye kuvvetli sağanak yağış etkisi altına girecek. Özellikle 4 gün için saat saat uyarı yapıldı. Ve yağışlar kara dönecek. Pazartesi gelen soğuk havayla özellikle gece ve ertesi gün sabah yüksekler ince beyaz örtüyle kaplanabilir.
'Nisan ayında kar yağdı' haberlerinin Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor. Sıcaklık artışı ise çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Keskin soğumanın ardından çarşamba hızlı bir ısınma yaşanacak. Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla (Bilecik hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinden başlamak üzere, zamanla Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de önceleri güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kayseri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Karabük'ün doğu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimlerinin çevreleri ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AĞRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu