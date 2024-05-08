Tuzun fazlası mide kanserine zemin





Genellikle sinsi ilerleyen mide kanserinin belirtilerinin kanser ilerledikçe ortaya çıktığını dile getiren Doç. Dr. Yağcı, midede elle hissedilebilir kitle, ağrı ve midenin ağırlaşması, iştahsızlık, kilo kaybı, yemek sonrası rahatsızlık, şişlik, bulantı, kusma, yorgunluk, mide ya da bağırsakta kanamanın hastalık belirtileri olduğunu söyledi.

Erken teşhis ve tedavinin hayat kurtardığını ifade eden Gastroentereloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, "İlk önce fiziksel olarak hasta uzman doktor tarafından muayene edilir. Ardından endoskopi yöntemiyle mide incelenir. Endoskopi yöntemi mide kanserini kesin bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Endoskopi ile yapılan inceleme sonrasında mideden biyopsi alınarak incelenir ve kanser hücreleri kontrol edilir. Japonya gibi ülkelerde endoskopi hiçbir şikayeti olmayan insanlarda bile tarama amaçlı yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde endoskopi denilince hastalar korkarak yaptırmamaktadır. Bu nedenle hastalara geç tanı konulmaktadır. Hastanemizde her türlü endoskopik işlemler sedasyon altında (uyutularak) yapılmakta, hastalar işlemden 30 dakika sonra günlük hayatlarına geri dönmektedir. Mide kanserinin en birincil tedavi yolu ameliyattır. Mide kanseri ameliyatı ile tespit edilen kanser hücreleri ve tümör mideden kesilerek çıkarılır. Rutin uygulama laparatomi denilen açık yöntemi ile yapılmasıdır. Ancak son yıllarda giderek artan laparoskopik yöntem (kapalı) mide kanserinde de başarı ile uygulanmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Sindirim sistemi kanserlerinin mide kanserinde de rutin olarak laparoskopik yöntem ile tedavi edildiğini dile getiren Doç. Dr. Yağcı, "Açık yöntemle aynı oranda kanser tedavisinde başarılı olmakta Ameliyat sonrası ağrı yok denecek kadar az duyulmakta. Hastalar çok daha az hastanede kalmakta. Günlük aktivetelerine ve işe dönüşleri daha hızlı olmakta Ameliyat sırasında daha az kanama olmakta ve daha az kan verilmesi ihtiyacı olmakta. Estetik açıdan da karında büyük yaralar açılmamakta ve bir kaç yıl sonra kaybolan izler oluşmaktadır" diye konuştu.