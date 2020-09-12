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12 Eylül 2020 Cumartesi 07:41:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 07:41:00

Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı

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Meteoroloji'den alınan son bilgelere göre yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğleden sonra Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii),Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle olacak:

ANKARA: 34, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 29, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 31, Parçalı bulutlu.

KÜTAHYA: 31, Zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 35, Zamanla parçalı bulutlu.

MUĞLA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 39, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 31, Parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 32, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 31, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 34, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu.

RİZE: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

TRABZON: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ERZURUM: 29, Parçalı bulutlu.

KARS: 28, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 35, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 38, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu.

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