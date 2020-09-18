Malatya'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Malatya'da gece yarısı meydana gelen depremin ardından bugün korkutan bir deprem daha yaşandı.
AFAD'tan alınan verilere göre; Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika deprem haberleri... Malatya'da saat 09.54'te merkez üssü Hekimhan ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 09.54'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı ilçe, saat 03.47'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem ile sallanmıştı.
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