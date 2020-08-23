23 Ağustos 2020 Pazar 22:11:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 22:26:00
Malatya Pütürge'de korkutan deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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