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31 Aralık 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 09:10:00

Kuvvetli sağanak uyarısı geldi!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında 3 bölgede kuvvetli sağanak görüleceği belirtildi. Yağışlar Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'de etkili olurken yayımlanan yeni raporda Antalya için yeniden 'kırmızı kodlu' uyarı verildi. İşte 31 Aralık Cuma güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji tarafından 31 Aralık güncel hava durumu raporu yayımlandı. Bugün Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerimizde sağanak bekleniyor. Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'ya için yeniden kırmızı kodlu uyarı geldi. Burdur için ise sarı kodlu uyarı yayımlandı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yağmurlu geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BATI AKDENİZ KIYILARINDA FIRTINA VAR

Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile kuzey batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 11, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu.

İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu.

EDİRNE: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

MANİSA: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 14, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı yer yer çok bulutlu.

KONYA: 9, Parçalı yer yer çok bulutlu.

DÜZCE: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyıları hafif yağmurlu.

KASTAMONU: 9, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyıları hafif yağmurlu.

ZONGULDAK: 12, Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyıları hafif yağmurlu.

SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu.

ERZURUM: 1, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: -4, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 5, Az bulutlu.

VAN: 3, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 9, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 10, Az bulutlu.

SİİRT: 8, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 12, Az bulutlu.

Etiketler : yağmur saganak istanbul
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