Kürekli okul servisi!

TESADÜFEN BULDULAR



Osman ve Sibel Karasu Atasoy çifti, Antarktika'ya giden ilk Türk denizciler ünvanını aldıkları tekneleri "Uzaklar II"de yaşamlarını sürdürüyor, 6 yaşındaki oğulları Can da okula botla gidiyor. Seyahatleri sırasında Fethiye'ye giden Atasoy ailesi, teknelerini tesadüfen denize sıfır konumdaki Yunus Nadi İlkokulu'nun önüne demirledi.

LASTİK BOTLA GİDİYOR



Denizci çift, Brezilya'da dünyaya gelen ve Tiksano Can adını verdikleri 6 yaşındaki oğullarını yerini beğendikleri bu okula kaydettirdi. Teknelerini kıyıdan 150 metre açığa demirleyen Atasoylar, Can'ı her sabah lastik botla okula bırakıyor. Okul çıkışında da aynı şekilde tekneye dönen Can, zaman zaman botun küreklerini de kendisi çekiyor.

Oğulları Can'ın dünyaya geldiği günden bu yana onlarla teknede yaşadığını belirten Osman Atasoy, "Karada bir evim yok. Tekne zaten bizim evimiz ama tekneyi ev olarak kabul etmiyorlar. Bu ev her yere gidiyor" diye konuştu.

Sibel Karasu Atasoy "Okula botla gidip geliyoruz. Yağmurlu ve fırtınalı havada biraz zorlanıyoruz. Bazen yedek kıyafetlerle çıkıyoruz. Okula herkes karadan ulaşırken biz denizden gidiyoruz. Can'ın arkadaşları da ilginç buluyor. Bazı arkadaşları ziyaretimize de geldi" dedi.

Can, teknede yaşamayı ve denize girmeyi çok sevdiğini anlattı.