Köpeğe ayakkabısıyla su içiren yaşlı kadın: Kim olsa aynısını yapardı
Kaynak: AA
Sivas'ta lastik ayakkabısıyla sokak köpeğine su içirdiği görüntüleri sosyal medyada ilgi gören Hatice Kayabaşı, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.
Kayabaşı, kendisinin yerinde kim olsa aynı şeyi yapacağını ve insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Ben orada önce su doldurdum. Sonra da su içiyordum ki bir sokak köpeği yanıma geldi. Baktım hayvan susamış, su verecek bir şey bulamadım. Ayağımdan lastik ayakkabımı çıkardım. Su doldurdum, köpeğe verdim içti. Daha sonra oradan ayrıldı. Ben de o gittikten sonra hayvan nasıl susamış dedim. Ben tarlada filan susuz kalan kuşlara da zamanla su veririm. Sıcak, hayvanlar acıkıyor, susuyor. Ağızları, dilleri yok ne yapsınlar. Her zaman kendi nefsini düşünmeyeceksin."Yapması gerekeni yaptığını anlatan Kayabaşı,"Kim olsa aynısını yapardı. Hayvana çok acıdım. Dili yok ki 'ben de su içeyim' desin. Mecbur kaldım ayakkabımla su verdim. Dünde o çeşmeye giderek bidona su doldurup oraya bıraktım. Olur ya kedi, köpek gelirse su içsinler diye" sözlerini kullandı. Yapması gerekeni yaptığını anlatan Kayabaşı,"Kim olsa aynısını yapardı. Hayvana çok acıdım. Dili yok ki 'ben de su içeyim' desin. Mecbur kaldım ayakkabımla su verdim. Dünde o çeşmeye giderek bidona su doldurup oraya bıraktım. Olur ya kedi, köpek gelirse su içsinler diye" sözlerini kullandı.
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