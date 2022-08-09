Konya'da boya fabrikasında yangın
Kaynak: AA
Konya'da bir boya fabrikasında yangın çıktı. Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Selçuklu ilçesinde 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Yangın nedeniyle Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
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