Aldatıldığını öğrenen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. M.D., bir süre eşini takip etti. Eşini evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta başka bir kadının evinde bulan kadın çılgına döndü. Önce mahallede bağırmaya başlayan M.D. eşinin aracının camlarını taşla kırdı.

Sokak üzerinde Suriye uyruklu bir kadına ait eve giren N.D., bir süre sonra evden çıktı. İkili arasında tartışma yaşanırken, öfkeli kadın kocasına, adam da eşine saldırdı. Tartışma sonrasında 40 yıllık eşini saçından tutup tokat atan N. D., onu yaraladı. Vatandaşların sesleri duyması üzerine polis ekiplerine ihbar edildi.

Suriyeli kadın da pencereden olup bitenleri izlerken, "Koca benim. 6-7 yıldır birlikteyiz" dedi.

Eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N. D., ise Aile İçi Şiddet Bürosu’na götürüldü.

Öte yandan kocası tarafından parmağı kırılan öfkeli kadının kendisini rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle ikaz eden mahalle sakinlerine tepki gösterdiği gözden kaçmadı.