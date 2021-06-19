Kızılay'ın gönüllü ordusu büyüyor

Gönüllü Yönetimi Direktörü Nurdal Durmuş, "Hedef 2030 Stratejisi" doğrultusunda, Kızılayın tüm süreçlerinde gönüllü katılımını sağlamayı, gönüllülerinin aktif ve nitelikli katkılarından verimli şekilde istifade edebilmeyi amaçladıklarını söyledi.



Kızılayın, bu hedef doğrultusunda tüm gönüllüleri tek çatı altında toplayabilmek için Gönüllü Yönetim Sistemi "gonulluol.org" platformunu hayata geçirdiğini aktaran Durmuş, sistemin Türkiye'de gönüllülüğün gelişimine katkı sunan dijital bir platform olduğunu söyledi.

Platformda birbirinden farklı 34 alan bulunduğunu aktaran Durmuş, temel amaçlarının vatandaşların gönüllülük faaliyetlerine sağlıklı şekilde katılıp eğitim alabilmeleri ve gönüllü faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Gönüllük sisteminin, 5 Aralık 2020 Dünya Gönüllüler Günü'nde hizmete açıldığını anımsatan Durmuş, "Şu anda 135 bin 300 gönüllümüz, sistemde aktif olarak görev alıyor. 6 ay içerisinde de 2 bin 500'den fazla görev açıldı ve 47 binden fazla gönüllümüz, bu görevlere aktif olarak katılarak katkı sundu. Gönüllülerimizin yüzde 56'sı kadınlardan oluşuyor. " bilgisini verdi.

Kadınların görevlerde aktif rol oynadığını vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti: "Kızılay, bildiğiniz gibi bir şefkat ve merhamet eli. Kadınlarımız, aile, çocuk, engelli, yaşlılar, yalnız yaşayan kadınlar ve mahallelerde oluşan sorunlarla ilgili daha duyarlı, bu noktada bize gerçekten büyük değer katıyorlar. Şu anda diş hekiminden doktora, sosyal hizmet uzmanından psikoloğa kadar ve öğrencilerin de yer aldığı çok farklı alanlarda gönüllümüz var. Kızılayın temel hizmet alanları, gönüllülük alanları sosyal hizmet ve psikososyal olduğu için saha çalışmalarında bu konuda gönüllülük yapmak isteyenler daha yoğunlukta."

Görevlendirmelere ilişkin bilgi veren Durmuş, Türkiye'nin neresinde, hangi alanda gönüllüye ihtiyaçları varsa o bölgenin lokasyonunu ve görevin şartlarını belirten görevler açtıklarını anlattı. Görevler açıldığında, bildirimle o bölgedeki gönüllüye